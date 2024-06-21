KO-MEK bu yaz tatilinde de çocuk oyun odalarını ve Kuran-ı Kerim okuma sınıflarını şenlendirecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) gerçekleştireceği birbirinden önemli eğitim projeleri ile bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK, Kuran-ı Kerim Yaz kursu ile de çocukların Kuran-ı Kerim öğrenmelerine fırsat sağlıyor. Ayrıca KO-MEK, bu yaz tatili boyunca da Anne Çocuk Atölyeleri ile 37-72 yaş arası çocuklara anneleri ile birlikte hem eğlenip hem keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

ANNE VE ÇOCUKLAR EL ELE KO-MEK’E

Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımıza aileleri ile beraber eğlenerek öğrenme fırsatı sunarken ayrıca; pratik bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim boyunca çocukların bilişsel, duyusal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeye yer veren eğitimler verilecektir. Programda 37-72 ay grubu eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanan etkinlikler yapılacaktır. Anne ve çocuklar çocuk oyun odası atölyelerinde doyasıya vakit geçirirken gün boyunca hem eğlenecekler hem de günlük hayatta öğrenmenin tadını çıkaracaklar.

Anne Çocuk Atölyesinin amacı 37-72 ay yaş arasındaki çocuklara aileleri ile birlikte eğlenceli etkinliklerle görsel ve el becerileri kazandırarak gelişimlerini sağlamaktır. Eğitimler 01 Temmuz – 26 Temmuz 2024 yılı Pazartesi-Salı / Perşembe-Cuma günleri saat 10:00-15:00 Saatleri arası verilecektir.

Eğitimlerde 1. Grup 10:00 - 12:00 saatleri arası yapılacaktır. 2. Grup ise 13:00 - 15:00 saatleri arası yapılacaktır. Tüm etkinliklerde Türk kültürünü öğrenmek ve yaşatmak temel amaç olacaktır.

YAZ KURSU ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BEKLİYOR

Yaz boyunca çocuklara ve gençlere yönelik bir diğer önemli eğitim ise Kur’an-ı Kerim Yaz Kursu olacak. Yine 12 ilçede 28 kurs merkezinde verilmesi planlanan kurs Kur’an-ı Kerim Hocalarımız tarafından 01-26 Temmuz 2024 tarihlerinde hafta içi her gün 10.00-15.00 arası verilecek. 2 grup halinde verilecek eğitimler 7-12 yaş arasındaki çocuklara (1. Grup), 13-18 yaş arasındaki gençlere (2. Grup) şeklinde ayrı ayrı olacak. Kursiyerlere eğitim sonunda katılım belgesi sunulacak.