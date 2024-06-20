Özel Egeberk Anaokulu, düzenlenen renkli mezuniyet töreniyle 2023-2024 eğitim öğretim yılını noktaladı. Tüm hünerlerini yıl sonu gösterisinde sahneleyen minikler, yetenekleriyle alkışı haketti.BURSA (İGFA) - Bursa Akademik Odalar Birliği Salonu'nda iki bölüm halinde gerçekleşen geleneksel yıl sonu etkinliklerinde sahneye çıkan öğrenciler, hazırladıkları renkli gösterilerle büyük beğeni topladılar.

Salonu dolduran velilerinin gurur olan Egeberkli minikler; Türkçe, İngilizce ve Almanca söyledikleri şarkılar ve tiyatral dans gösterilerine uzanan yetenekleriyle alkış aldılar.

Yılsonu etkinliğinde konuşan Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, “Egeberk ailesi olarak çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Onları birer tırtıl olarak ailelerinden teslim aldık, bizimle kozalarını ördüler, şimdi de kelebek olup uçuyorlar. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.