ClarinetMania, New York Gypsy Fest'in 20. yılında sahneyi coşturdu. Serkan Çağrı ve Hüsnü Şenlendirici'nin de yer aldığı ClarinetMania, NY Gypsy Fest'te 'kardeş nefesler' ruhuyla unutulmaz bir performans sergiledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - New York Gypsy Fest'in (NYGF) 20. yıl kutlamasında ClarinetMania grubu sahne aldı. Serkan Çağrı ve Hüsnü Şenlendirici'nin önderliğindeki ekip, Balkan, Roman ve göçmen müzik geleneklerini New York'un çok kültürlü yapısıyla buluşturan festivalde büyük beğeni topladı.

ALL-STARS JAM'E DAMGA VURDULAR

Festivalin en özel anlarından biri olan 'All-Stars Jam' performansında Serkan Çağrı, Hüsnü Şenlendirici, Sal Mamudoski ve İsmail Lumanovski gibi dünya çapında ustalar aynı sahneyi paylaştı. Grup, Sercan Kaya, Ömer Ersoy, Osman Yaldız ve glitchcake ekibiyle de güçlü bir birliktelik sergiledi.

KÜLTÜREL BİRLİKTELİK MESAJI

ClarinetMania üyeleri duygularını, 'Aynı memleketin kardeş nefesleri olarak bu özel konserde gurur dolu anlar yaşadık' sözleriyle ifade etti. Performans, hem geleneksel klarnet müziğini hem de dünya müziklerini bir araya getirerek kültürlerarası köprü kurdu.

Serkan Çağrı, 'Kültürümüzü bu platformda paylaşmak büyük onur. Tüm müzikseverlere teşekkürler' diyerek geceyi özetledi.

ClarinetMania'nın performansı, NYGF'nin 20. yılına damga vuran en özel gösterilerden biri oldu.