Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Amerika turnesinde Vancouver'dan Chicago'ya uzanan konser serisiyle müzikseverleri büyüledi. Sanatçı, ABDPost'a yaptığı açıklamada 'Amerika'yı özledik, artık arayı açmak istemiyoruz' dedi.

Sema Wilson - abdpost / ABD (İGFA) - Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, Amerika turnesi kapsamında verdiği konserlerde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vancouver, San Francisco, New York ve Boston'ın ardından Chicago'da sahne alan Şenlendirici, salonu dolduran dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonrası Chicago Muhabiri Sema Wilson'ın sorularını kuliste yanıtlayan sanatçı, hem turne heyecanını hem de Amerika'ya olan ilgisini anlattı.

Konser öncesi oldukça keyifli görünen Şenlendirici, Amerika'daki müzikal çeşitliliğin kendisini her gelişinde büyülediğini belirterek, 'Burası müziğin birçok alanda merkezi. Dünyanın en iyi müzisyenleri burada buluşuyor' dedi. Özellikle Türk müzisyenlerle birlikte çalışmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini söyleyen sanatçı, uzun yıllardır aynı sahneyi paylaştığı Hasan İskut'un orkestrasıyla çalmanın da keyifli olduğunu vurguladı.

Şenlendirici, 25 yıldır devam eden Wonderland projesi ve pek çok konserin mimarı olan Serdar İlhan ile çalışmalarının önemine değinirken, geçmişte İlhan Erşahin'le gerçekleştirdikleri üç aylık turneyi anımsatarak, 'Amerika'da birçok Amerikalıdan daha fazla şehir gezdim' ifadelerini kullandı. Pandemi sonrası yaklaşık sekiz yıl aradan sonra bu yıl üçüncü kez ABD'ye geldiğini söyleyen sanatçı, 'Amerika'yı özledik, artık arayı açmak istemiyoruz' dedi.

Chicago'daki konserde hem şarkıları hem de samimi sahne performansıyla büyük alkış toplayan ünlü klarnetçi, müziğe dair duygularını da paylaştı.

Klarnetin 'ete, kemiğe hatta iliğe dokunan' bir enstrüman olduğu yorumuna karşılık, hayatındaki en büyük karşılığın Hicaz makamında olduğunu belirten Şenlendirici, bu tercihini hem makamın derin duygusuna hem de dedesi Fahrettin Köfeci'nin öğrettiği ilk ezgi olan Harmandalı'na bağladı.

Sahne öncesi özel bir ritüeli olmadığını söyleyen Şenlendirici, '50 yaşıma yaklaşıyorum ama sahneye çıkarken hâlâ sınav heyecanı gibi hissediyorum. Heyecan olmazsa bu işin tadı da olmaz' diyerek müzik tutkusunun hiç azalmadığını ifade etti.

Amerika'daki konserlerde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dinleyicilere teşekkür eden Şenlendirici, turnesine Washington DC'de devam edecek.

https://youtu.be/cpfwT3LsEwU