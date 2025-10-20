Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme'de düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Erhürman'ı tebrik ederek, yemin töreni için Meclis'i 24 Ekim Cuma günü olağanüstü toplantıya çağıracağını duyurdu.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, hukukun üstünlüğüne ve anayasaya bağlılık vurgusu yaptı.

'Anayasaya saygı ve hukukun üstünlüğünü korumaktan vazgeçmeyeceğim' diyen Erhürman, 'Tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak, KKTC halkının tümünü kucaklayacağım' dedi.

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Erhürman'ı tebrik ederek, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi, KKTC'nin demokratik olgunluğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın Erhürman'a görevinde başarılar diliyorum' dedi. Öztürkler, yemin töreni için Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu 24 Ekim 2025 Cuma günü olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı

'Anayasal düzenin, milli birliğin ve toplumsal bütünlüğün de teminatı olan Cumhurbaşkanlığı makamında görev yapacak olan Sayın Erhürman'ın bu görevi toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile sürdüreceğine ve kurumlar arası dengeleri sağlayarak çalışacağına dair inancım tamdır' diyen Öztürkler, 'Bu vesileyle, seçim sonuçlarının Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanmasının hemen ardından, yemin töreninin yapılabilmesi adına Cuma günü Cumhuriyet Meclisi'mizi Olağanüstü Birleşime çağıracağım bilgisini de kamuoyumuzla paylaşmak isterim' dedi.