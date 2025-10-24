KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenle ant içen Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Erhürman, törenin ardından Atatürk Anıtı ve kurucu liderlerin anıt mezarlarına çelenk sundu.

KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yemin Töreni için Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı.

Törene; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, bürokratlar, eski meclis başkanları, başbakanlar, bakanlar ve siyasiler ile Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman katıldı.

Meclis bahçesinde Cumhurbaşkanlığı forsu asıldı, askeri törenle karşılanan Erhürman kıtayı selamladı ve 101 pare top atışı yapıldı. Saat 10.00'da başlayan Genel Kurulda, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı tercihine ilişkin tezkere okundu. Ardından kürsüye çıkan Erhürman, KKTC Anayasası'nın 100. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Andı'nı okuyarak resmen görevine başladı.

Andın ardından İstiklal Marşı okundu ve Meclis oturumu kapandı.

LİDERLERİN ANITLARINA SAYGI VE ATATÜRK'E MESAJ

Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarına çelenk sundu. Daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende de anıta çelenk koyarak özel defteri imzaladı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bayraklar göndere çekildi. Erhürman, anıt özel defterine duygularını; 'Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en büyük ilham kaynağı olan büyük bir lider olarak; bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığımız güç ve destekle; halkımızın huzuru, güvenliği ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.' ifadeleriyle dile getirdi.

Erhürman, gün içinde Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek törenle görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devralacak.

Hatırlanacağı gibi 19 Ekim'de yapılan seçimde yüzde 62.76 oranında oy alarak cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman, 'tarafsızlık' ve 'halkın refahı' vurgusuyla yeni görevine başladı.