Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreniyle görevi Ersin Tatar'dan devraldı. Erhürman, 'Bu adadaki bir Kıbrıslı Rum çocuk hangi haklara sahipse, bir Kıbrıslı Türk çocuk da aynı haklara sahiptir.' dedi.

KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı. Sibel Tatar, Nilden Erhürman'a bir buket takdim etti.

Tören, Cumhurbaşkanlığı tören kıtasının selamlanmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tatar ve Erhürman'ın biyografilerinin okunmasının ardından her iki Cumhurbaşkanı da törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekilmeden önce Tatar tarafından indirilerek Erhürman'a takdim edildi. Yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekilirken, tören kıtası iki Cumhurbaşkanı tarafından teftiş edildi.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkân, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile davetliler hazır bulundu.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, tebrikleri kabul etti ve Cumhurbaşkanlığı bahçesinde halka açık resepsiyon düzenlendi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI KIBRIS TÜRK HALKININ EVİDİR'

Törene 'Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Türk halkının evidir demiştik. Öncelikle hepinize evinize hoş geldiniz diyorum.' sözleriyle başlayan Erhürman, geçmişte görev yapan tüm Cumhurbaşkanları ve eşlerine teşekkür etti; Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı andı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da 'hoş geldiniz' diyerek hitap eden Erhürman, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin 'sarsılmaz bir bağ' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kapasitesi olduğunu belirterek, 'Siyasi hayatım boyunca halkımızı dinledim. Bundan sonra da kulağım hep sizlerde olacak. Bu ülkede insanların daha umutlu, daha müreffeh bir yaşam sürmeyi hak ettiklerine inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak benim birinci görevim, çocuklarımızın eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaktır.' diye konuştu.

Erhürman, 'Bu seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan Kıbrıs Türk halkıdır, çocuklarımızdır, kardeşliğimizdir' diyerek konuşmasını sürdürdü.

Kıbrıs meselesine geniş yer ayıran KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm ve müzakere iradesini defalarca ortaya koyduğunu vurguladı.

Çözüm sürecine ilişkin olarak 'Kıbrıs Türk halkı çözümden, müzakereden, masadan hiçbir zaman kaçmamıştır.' diyerek uluslararası topluma da çağrıda bulunan Erhürman, 'Herkesin kazanacağı çözüme, kalıcı barışa ve istikrara odaklanılması gerekir.' dedi.

Türkiye-KKTC ilişkilerine değinen Erhürman, iki ülke arasındaki bağın 'başka hiçbir iki devlet arasında bulunamayacak kadar özel' olduğunu belirterek, 'Hiçbir Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden hareket etmemiştir; bu benim dönemimde de değişmeyecektir. Görevim, Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini çok daha iyi bir seviyeye taşımaktır' dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HALKIN EVİDİR, HALKIN DERDİNİ DERT EDECEĞİM'

Cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca dış politika değil, iç meseleler bakımından da önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Erhürman, kamu yönetimi, liyakat, gençlerin ülkeye dönüşü, eğitim ve sağlık sistemleri, beyin göçünün önlenmesi ve hukukun üstünlüğü konularında hassasiyetle çalışacağını belirtti.