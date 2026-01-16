Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 'Kadın Kadına' adlı projeyi hayata geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kadın Kadına' projesi kapsamında uzmanlar, kırsal mahallelerde kadınlarla bir araya gelerek aile içi iletişim ve sosyal destek başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuyor.

KADIN KADINA PROJESİ SAHADA

Kadın Kadına Projesi kapsamında şehrin 16 ilçesinde 'Kırsalda Aile İçi Bağların Sevgiyle Güçlendirilmesi' programı başlatıldı. Programın ilk ziyaretleri ise Erenler ve Geyve'de düzenlendi. Uzman Sosyolog Esra Kızıltan Şimşek ile Psikolog Şevval Kaya Yılmaz eşliğinde yürütülen programda, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarla bir araya gelindi.

KADINLARA DOĞRUDAN DESTEK

18-75 yaş arası kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında uzmanlar, kırsal yaşam içerisinde çoklu sorumluluklar üstlenen kadınlarla birebir temas kurdu. Programlarda aile içi iletişimden çocuk ve ergenlerle sağlıklı bağ kurmaya, çiftler arası ilişkilerden sınır koymaya kadar birçok konu ele alındı.