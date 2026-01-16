Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar da katıldı. Sözleşmeli erler, eğitimlerini tamamlayarak Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyup yemin etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2025 S-5 Dönem sözleşmeli erler için yemin töreni düzenlendi. Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan erler, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törenin ardından, eğitimlerde öne çıkan erlere plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Törene, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, askeri erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.