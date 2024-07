Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Gençlere her ay bir sinema bileti" vaadini hayata geçirecek olan protokolü, Kırklareli By Prestige Sineması’nın sahibi Burhan Yıldırım ile birlikte imzaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sinemanın ayrı bir kültür odağı olduğuna vurgu yapan Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, şehrin tek sinema işletmesi olan By Prestige Sinema sahibi Yıldırım'a da, Kırklareli'nde bu kültürü yaşatmaya devam ettiği için ayrıca teşekkür etti.

İşletme sahibi Burhan Yıldırım, dijital platformlarla mücadele eden sinema sektörünün, böyle kurumsal girişimlerle nefes almaya devam edeceğini belirterek, Belediye Başkanı Derya Bulut'u, gençlere yönelik bu atılımından dolayı kutladı.