Bakırköy Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, usta yazar Haldun Taner’in unutulmaz eseri “Eşeğin Gölgesi”, 21 Kasım 2025 Cuma akşamı Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi sahnesinde seyirciyle buluşacak.
Oyun saat 20.00’de, ardından gerçekleşecek kokteyl ise saat 22.00’de başlayacak.
Etkinlikte Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş da hazır bulunacak.
OYUN HAKKINDA
Usta yönetmen Murat Karasu rejisiyle sahnelenen “Eşeğin Gölgesi”, hayali Abdalya ülkesinde geçiyor.
Bir berber çırağı ile bir eşekçi çırağı arasında başlayan basit bir “gölge parası” tartışması, yozlaşmış sistemin, siyasetin ve medyanın etkisiyle tüm ülkeyi kutuplaştıran büyük bir krize dönüşüyor.
Haldun Taner’in keskin gözlemleriyle toplumsal yapıyı hicvettiği bu eser, hem düşündürüyor hem de izleyenleri güldürüyor.
EKİP
Yazan: Haldun Taner
Yöneten: Murat Karasu
Dramaturg: Irmak Bahçeci
Dekor: Ali Yenel
Kostüm: Ayçin Tar
Müzik: Tolga Çebi
Işık: Cem Yılmazer
Hareket Düzeni: Cihan Yöntem
Söz Yazarı: Faruk Üstün
Oyuncular:
Zeyno Eracar, Emre Koç, Nazan Koçak, Alper Altuner, Kadir Hasman, Bulut Akkale, Eda Özdemir, Ercan Koçak, Ali Kil, Özge Çatak, Arda Akyüz, Gözde Ayar, Doğuş Can Uzun, Can Esmeray, Sevda Karabulut, Murat Şenol, Ayşe Demirel
Orkestra:
Uğur Çerkezoğlu, Melih Yüzer, Aykut Yıldırım, Ersin Toz, Adem Elkaya, Ebru Mine Sonakın
ETKİNLİK BİLGİLERİ
Tarih: 21 Kasım 2025 Cuma
Saat: 20.00 (Oyun) – 22.00 (Kokteyl)
Yer: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi
Osmaniye Mahallesi, İncirli Yolu Sokak No:1 D:20, 34146 Bakırköy / İstanbul
Servis Saatleri:
17.45 Kadıköy Evlendirme Dairesi
18.15 Taksim Atatürk Kültür Merkezi
LCV: Muhsin Kayar – 0542 415 73 65 – [email protected]
Haber : Zerrin ERDOĞAN