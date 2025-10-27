Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde First International Chess Tournament Kardzhali düzenlendi. Arda Satranç Kulübü tarafından organize edilen turnuvada, organizasyonun başında Nedim İsmailov ve Kyamran Bilyal yer aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan Kırcaali'de 11 ülkeden sporcuların katılımıyla ilk kez Satranç Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın başhakemliğini Uluslararası Hakem (IA) Miroslav Mitev üstlenirken, Türkiye, turnuvaya Edirne Satranç İl Temsilcisi ve FIDE Hakemi Umut Güney de katıldı. Güney, törende Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın'ın selamlarını ileterek, TSF'nin hediyesini Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün'e takdim etti.

Turnuva, Amerika, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Türkiye, Danimarka, Sırbistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi 11 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla dostane bir atmosferde gerçekleştirildi. Organizasyon, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.