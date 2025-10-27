SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyespor, ligin ikinci haftasında sahasında son şampiyon Ziraat Bankkart'ı ağırlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ligin ilk haftasında Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan ve deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanan Gebze Belediyespor'da hedef Ziraat Bankkart'ı kendi sahasında mağlup etmek.

Karşılaşma öncesinde takımın başantrenörü Fikret Ayan zor bir rakiple karşılaşacaklarını ifade ederek, 'Ziraat Bankkart, geçen senenin şampiyonu bu sezona da Şampiyonlar Kupasını alarak başladılar. Güçlü bir rakibi evimizde ağırlayacağız. Tüm taraftarlarımıza iyi bir mücadele izletmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz' dedi. Yarın (28 Ekim Salı) saat 14:00'da başlayacak Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart mücadelesi Kocaeli Gebze Spor Salonu'nda oynanacak.