Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan 'Kim Var?' sanat etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Programa; AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, 'Kim Var?' sanat etkinliğinin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlandığını belirterek, eğitimin yalnızca bilgi aktaran bir süreç değil; kalbi, zihni ve iradeyi birlikte inşa eden bir anlayış olduğunu vurguladı. Bakırtaş, ezberleyen değil düşünen, taklit eden değil inşa eden bir gençlik yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, sanatın bu hedefe ulaşmada güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Gençlerin sahneledikleri eserle tarih, kültür ve medeniyet bilincini geleceğe taşıdıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile birlikte Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından sahne performansları sergilendi. Etkinlik, 'Kim Var?' sanat etkinliği anısına çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Sanatın birleştirici gücünü ve genç yetenekleri ön plana çıkaran etkinlik, coşkuyla takip edildi ve büyük beğeni topladı.