Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 1050 Konutlar Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi. Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhu sofralara yansıdı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca Osmangazi'nin farklı mahallelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları aynı masa etrafında buluşturan Osmangazi Belediyesi, 1050 Konutlar Mahallesi sakinlerini gönül sofrasında bir araya getirdi.

Osmangazili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kapalı Pazar Alanı'ndaki iftar programında Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı.

Komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran anlamlı bir ortam oluşturan buluşma, Ramazan'ın manevi atmosferini daha da anlamlı hale getirdi. İftar saatine kısa süre kala alanı dolduran mahalle sakinleri, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

Osmangazi Belediyesi'nin mahalle mahalle kurduğu iftar sofraları, Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri olan paylaşma kültürünü yaşatırken, vatandaşların aynı sofrada buluşmasına da vesile oluyor. 1050 Konutlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programı da bu dayanışma ruhunun güçlü bir örneği olarak hafızalarda yer aldı.