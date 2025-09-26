Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği’nde denetim ekiplerine ilişkin muafiyet tarihini değiştirdi. Muafiyet süresi 1 Ocak 2027 tarihine uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, sürdürülebilirlik raporlarının denetim süreçlerini düzenleyen yönetmelikte revizyona gitti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararıyla denetim ekiplerine ilişkin muafiyet tarihi değiştirildi.

Sürdürülebilirlik alanında faaliyette buluancak bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması, yükümlülükleri, sorumluylulkları ve bunların kurum tarafından incelenmesi, denetlenmesi ile hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmesi hükme bağlandı.

Denetim ekiplerine ilişkin yer alan muafiyetin süresi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.