Düzce'nin Yığılca ilçesinde freni boşalan hafriyat yüklü tır, park halindeki dört araca çarpıp bir marketin duvarına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlar ve markette büyük maddi hasar oluştu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesi Atatürk Mahallesi Pazaryeri mevkiinde, freni boşalan hafriyat yüklü bir tır kontrolden çıkarak zincirleme kazaya yol açtı.

İ. Kaptan'a ait tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ettikten sonra frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, park halindeki bir otomobil ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını artıran tır, yoluna devam ederek park halindeki bir tır ve bir kamyonete daha çarptı. Son olarak bir marketin yan duvarına çarpan tır durabildi.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kazada can kaybı veya yaralanma olmadığını belirledi.

Kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.