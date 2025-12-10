Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağış ardından kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
BATMAN (İGFA) -Sason'da etkili olan yoğun yağışların ardından kapanan köy yolları, Kaymakamlık koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.
Sason İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek için sahada aralıksız çalışma yürüttü.
Yapılan müdahaleler sonucunda Kaleyolu, Dikbayır, Taşyuva, Kilis ve Alagöz köy yolları tekrar ulaşıma hazır hale getirildi.
Sason Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Ekiplerin sahadaki takip ve müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.