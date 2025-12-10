Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin sahadaki takip ve müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.

Sason Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yapılan müdahaleler sonucunda Kaleyolu, Dikbayır, Taşyuva, Kilis ve Alagöz köy yolları tekrar ulaşıma hazır hale getirildi.

Sason İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek için sahada aralıksız çalışma yürüttü.

BATMAN (İGFA) - Sason'da etkili olan yoğun yağışların ardından kapanan köy yolları, Kaymakamlık koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

