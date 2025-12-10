Basın İlan Kurumu'nun Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler, gazeteler ve internet haber siteleri için istihdam, içerik, satış fiyatı ve trafik ölçümlerinde önemli yenilikler getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 26-28 Kasım 2025 tarihli toplantısında kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği değişiklikleri, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler, fikir işçilerinin ikamet şartlarından gazetelerin asgari satış fiyatlarına kadar birçok konuda sektöre esneklik sağlıyor.

DOĞRUDAN TRAFİK KAVRAMI YENİDEN TANIMLANDI

Mevzuatta, arama motoru üzerinden ana sayfaya gelen kullanıcılar 'doğrudan tekil ziyaretçi' olarak değerlendirilecek. Böylece internet haber sitelerinin ziyaretçi sayıları güncel kullanıcı davranışlarını daha doğru yansıtacak.

Yönetmeliğin 18. maddesinde yapılan düzenleme ile gazetelerde ve internet sitelerinde kadroda yer alan fikir işçilerinin ikamet şartları esnetildi. Yaygın gazetelerde en fazla 4, internet sitelerinde ise kategoriye göre değişen sayıda fikir işçisi, kontenjan yerinin dışında ikamet edebilecek. Ayrıca köşe yazarı unvanı taşıyanların başka ticari faaliyetlerinin kadroda engel teşkil etmeyeceği de hükme bağlandı.

İSTİHDAM KOLAYLIKLARI VE EĞİTİM ŞARTLARI

Lisans ve yüksekokul mezuniyet şartları netleştirildi; iletişim dışı alanlardan mezun olanların basın yayın organlarında en az 9 ay kesintisiz çalışması, fikir işçisi statüsü için yeterli kabul edildi.

Süreli yayınlarda bilim ve teknoloji içeriklerinin yer alması zorunlu hâle getirildi. Düzenleme, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kamuya doğru ve etkili aktarılmasını amaçlıyor.

İNTERNET SİTELERİNDE ALAN ADI VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ

Alan adı değişikliklerinde mevcut içeriklerin korunması zorunlu hâle geldi. Yeni site oluşturulamayacak ve içerikler başka bir siteye devredilemeyecek.

BASKI VE SATIŞ FİYATLARINDA ESNEKLİK... YEREL GAZETELERİ ASGARİ SATIŞ FİYATI 7 TL

Gazetelerin baskı yerleri değiştirilebilecek ve baskı işlemleri başka illerdeki matbaalarda yapılabilecek. Asgari satış fiyatları yerel ve bölgesel gazetelerde 7 TL, yaygın gazetelerde 20 TL olarak güncellendi. Ayrıca, gazeteler günlük fiili satışları ve bayiler aracılığıyla satışları doğrultusunda ek gösterge elde edebilecek.

Günlük asgari haber sayısı, özgün içerik üretimini teşvik edecek şekilde yüzde 50 oranında düşürüldü.

Doğrudan tekil ziyaretçi oranı ise yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi. Yurt dışı trafik üst sınırı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

EK GÖSTERGE PROSEDÜRLERİNDE YENİLİK

Bekleme süresini 6 ay içinde tamamlayan internet haber siteleri, resmi ilan yayımlama hakkı için yazılı başvuru yapacak. Düzenleme, süreçlerin daha sağlıklı ve şeffaf ilerlemesini hedefliyor.

Söz konusu Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz