Ordu Büyükşehir Belediyesi kırsalda yaşayan vatandaşların yıllardır beklediği ulaşım konforunu tek tek hayata geçiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da yapılan çalışmalarla artık kırsalda da şehir merkezi konforunda ulaşım sağlanıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Gürgentepe ilçesinde, bölge için büyük öneme sahip olan Işıktepe-Yurtseven-Tepeköy grup yolunda ikinci kat asfalt çalışmalarına hız verdi.

Toplam uzunluğu 13 kilometre olan grup yolunun 8,8 kilometrelik bölümü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar tamamlandığında, Gürgentepe’nin mahalleleri arasında ulaşım rahatlayacak, aynı zamanda Aybastı ve Kabataş ilçelerine bağlantı sağlayan önemli bir güzergâh modern bir görünüme kavuşacak.

Kırsalda yaşayan vatandaşların uzun yıllardır beklediği yol yatırımlarını birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarla hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de ekonomik ve sosyal hayata canlılık katmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kırsalda yüzlerce kilometrelik yol ağını asfalt ve beton yolla buluştururken, vatandaşların konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkânına kavuşması için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.