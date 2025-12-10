İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerine erişimini artırmak için Halk Et Mobil Aracı ve Yenişehir Halk Et Mağazasında satışlarını sürdürürken, ASKIDA ET UYGULAMASIYLA da destek olmaya devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Mobil Aracı uygulamasını sürdürüyor. Mobil araç son olarak İzmit Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşarak uygun fiyatlı et satışı yaptı. Uygulama, özellikle dar gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına önemli katkı sunuyor.

Mobil araçtan alışveriş yapan vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar artan kasap fiyatlarına dikkat çekerek, 'Hizmetten memnunuz. Kasapta kıyma 900 lira olmuş. İnsanların alım gücü olmadığı için buraya geliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz' dedi. Bir başka vatandaş ise uygulamanın genişletilmesini istedi.

ASKIDA ET UYGULAMASI

Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ise, 'Sosyal belediyecilik örneklerinden biri olan Halk Et projemiz devam ediyor. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan halk et mağazamız ve halk et büfemiz ile entegre bir şekilde askıda et çalışmamızda devam ediyor. Askıda Et Uygulamasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı halket.com.tr web sitesine davet ediyoruz' diye ifade etti.