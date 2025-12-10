Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan E.K. (2005 doğumlu, 1 suç kaydı bulunan) uyuşturucu madde ticareti yaptığını kabul etti. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı ve 10 Aralık 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Koçyazı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda iki şahsa yönelik arama gerçekleştirdi. Operasyonda, 3 parça halinde toplam 60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

