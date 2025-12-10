Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 60 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Koçyazı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda iki şahsa yönelik arama gerçekleştirdi. Operasyonda, 3 parça halinde toplam 60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.K. (2005 doğumlu, 1 suç kaydı bulunan) uyuşturucu madde ticareti yaptığını kabul etti. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı ve 10 Aralık 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan adli işlem başlatıldı.