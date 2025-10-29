Kestel Belediyesi, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde anlamlı bir kutlama programı gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Dev bir müzikal gösteri ile taçlanan programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, önceki dönem Kestel Belediye Başkanı Yener Acar başta olmak üzere ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Cumhuriyet'in önemi ve kazanımlarına dikkat çekerek şunları söyledi ' Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl ki işgal planlarını bozarak bu vatanı kurtardıysa, bizler de aynı kararlılıkla ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaştırma mücadelesini sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte ülkemiz; kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda büyük mesafeler kat etmiş; bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir'

'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Millî Mücadelenin, 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle taçlandığını ifade eden Başkan Erol, 'Anadolu topraklarına adım attığımız ilk günden itibaren; ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek için durmadan çalıştık. Bugün de aynı inançla, tarihimizden, medeniyetimizden, kültürümüzden ve Cumhuriyetimizin yüzyıllık birikiminden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz' İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü tarafından sahnelenen 'Türkiye Benim' adlı müzikal gösteri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın finalinde ise katılımcılar, yağan yağmura rağmen ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden Kestel Meydanı'na doğru coşkulu bir Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kestel Meydanı'nda düzenlenen etkileyici havai fişek gösterisi ile sona erdi.