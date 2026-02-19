Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Sıfır Atık Uygulamaları ile İlgili Sorunlar ve Çözümler' konulu toplantı düzenlendi.

TRABZON (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Sıfır Atık Uygulamaları ile İlgili Sorunlar ve Çözümler' konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Songül Bayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım ile ilçe belediyelerinin yetkilileri katıldı. Toplantıda, Trabzon genelinde uygulanan sıfır atık sisteminin mevcut durumu değerlendirilirken, sahada karşılaşılan aksaklıklar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

SAHADAKİ SORUNLAR TEK TEK İRDELENDİ

Trabzon genelinde sıfır atık sisteminin işleyişi sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar; atık toplama verimliliğinin artırılması, mevzuat ve yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılması, kıymetli atıkların ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik önlemlerin güçlendirilmesi, ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun artırılması, sistemin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için mali desteklerin artırılması ile mevcut teknik eksikliklerin giderilmesi olarak sıralandı. Katılımcılar, bu başlıklar üzerinde kapsamlı fikir alışverişinde bulundu.

İLÇE BELEDİYELERİYLE EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, yerel yönetimlerin süreçte karşılaştığı operasyonel, teknik ve mali zorlukların farkında olduklarını belirterek, çözüm noktasında Bakanlık olarak aktif rol üstleneceklerini vurguladı. Yıldırım, belediyelerin planladığı yatırımlara, geliştirdiği projelere ve sunduğu önerilere Bakanlık tarafından destek sağlanacağını ifade etti. Toplantda, mevcut sorunların giderilmesine yönelik somut bir yol haritası oluşturulması ve ilçe belediyeleriyle eş güdümlü bir çalışma modelinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.