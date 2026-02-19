Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Felsefe Buluşmaları' kapsamında Sosyolog Yazar Kemal Karadayı, Antik Mısır'ın bilgelik mirasını anlattı. Karadayı, piramitlerden Osiris mitine uzanan kapsamlı sunumuyla kadim uygarlığın ebediyeti arayan düşünce dünyasını katılımcılarla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Toplumsal gelişimi yalnızca fiziki yatırımlarla değil, düşünsel ve kültürel üretimle de destekleyen Osmangazi Belediyesi, felsefeye yönelik buluşmalarıyla kentin entelektüel iklimine güçlü bir katkı sunuyor. Bu doğrultuda düzenlenen Felsefe Buluşmaları'nda Sosyolog Yazar Kemal Karadayı, 'Antik Mısır Bilgeliği' hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ördekli Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımın olduğu buluşmada Antik Mısır medeniyetine geniş bir perspektiften bakan Karadayı, dinleyicilere kadim bir medeniyetin düşünce mirasını aktardı. Karadayı, Mısır Piramitleri'nden Mısır Mitolojisi için çok önemli bir yere sahip olan Osiris'e kadar pek çok konudan önemli detayları paylaştı.

'EBEDİYETİ ARAYAN, EBEDİYETİ ANLAMAYA ÇALIŞAN BİR UYGARLIK'

Antik Mısır medeniyetinin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Sosyolog Yazar Kemal Karadayı, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Osmangazi Belediyesi'nin desteğiyle çok güzel bir kitle ile bir araya geldik. Antik Mısır mitolojisini, tarihini, kronolojisini konuştuk. Her zaman çok ilgi çeken, gizemli, merak edilen bir uygarlık. Katılımcılarla birlikte o uygarlığın derinine inmeye çalıştık. Antik Mısır uygarlığı sadece bizi şaşırtan teknolojisiyle değil, aslında hayata, coğrafyaya, yeryüzüyle gökyüzünün birliğine, yaşam ile ölümün birliğine çok kafa yormuş bir uygarlık. O yüzden de ebediyeti arayan, ebediyeti anlamaya çalışan bir uygarlık. Özellikle birlik fikri çok ilham verici, onun mimari de, teknolojide, günlük yaşamda nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Aslında bizi etkileyen kısmı o ama arkadaki fikir gerçekten çok derin. Çok eski bir uygarlık. Piramitlerle, taş devri arasında 600 yıl var. Dolayısıyla aslında gördüğümüz en yüksek uygarlığın ilk örneği. Tıbbın, bilimin, sanatın ilk örneklerini güçlü bir şekilde orada görüyoruz. Oradan da bütün dünyaya yayıldığını söylemek mümkün.'

Programın sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Sosyolog Yazar Karadayı'ya Osmangazi Belediye Başkanvekili Burak İleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Karadayı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.