Kütahya'da, Belediye ve Gaziler Derneği işbirliğiyle şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlüt programı düzenlendi. Laleli Camii'nde gerçekleşen programa Başkan Kahveci de katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı, mübarek Ramazan ayının ilk gününde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Laleli Camii'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda, şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Etkinlik, özellikle Şubat ayında şehit olan askerlerimiz, polislerimiz ve vefat eden gazilerimiz için düzenlendi. Programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plandaydı. Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Belediye yetkilileri, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu programlarla aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasının yaşatılmaya devam edileceğini ifade etti.