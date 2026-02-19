Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin belediye bünyesinde mesleki tecrübe kazanacağı 'İşgücü Uyum Programı'nı hayata geçiriyor. Program, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamalarına imkân tanıyacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirdeki dört üniversite öğrencilerinin, İş-Kur tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında belediyede çalışarak mesleki tecrübe kazanacağını açıkladı. Program, öğrencilerin bilgi, beceri, disiplin ve çalışma alışkanlığı geliştirmesini hedefliyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, belediyede çalışarak kurumun işleyişini, mühendislik sistemlerini ve hizmet süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Çalışmalar, haftada 3 gün olarak planlandı. Başkan Şahin, 'Genç dostu, öğrenci dostu bir şehiriz. Teoriyi pratiğe dönüştürmenin şartlarını sağlamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyoruz. Bu program, öğrencilerimiz için değerli bir tecrübe fırsatı sunacak' dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulayacaklarını, maddi katkı elde edeceklerini ve devletin desteğini hissedeceklerini belirtti.

Programla ilgili olarak Gaziantep Üniversitesi ve İş-Kur yetkilileri de ders saatleri ile çalışma saatlerinin uyumlu şekilde düzenleneceğini vurguladı.