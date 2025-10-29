KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan toplu taşıma, servis ve ticari taksi sistemlerini daha erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 'Kocaeli Ulaşım Mevzuatı Revizyonu Çalıştayı'' gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ev sahipliğinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen çalıştayda kentteki toplu taşıma, servis ve ticari taksi taşımacılığı sistemlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Mevcut yönetmeliklerin güncellenmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve tüm paydaşların katılımıyla yeni bir mevzuat çerçevesi oluşturulması hedeflendi.

İHTİYAÇLARA YÖNELİK SİSTEM

Çalıştayın açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, şehrin geleceği açısından çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, 'Yeniliği ortaya koyabilen bir şehir anlayışı ile belediyecilik hizmetlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek bir yönetim felsefesi ile hedeflerimizi tutturma gayretindeyiz' dedi.

'ÖRNEK BİR ŞEHİR OLMA YOLUNDA HAREKET EDİYORUZ'

Kocaeli'nin örnek bir şehir olma yolunda hareket ettiğini söyleyen Baraçlı, 'Toplu taşıma, servis ve ticaret araçlarının yönetmeliklerinin yeniden yazılması ile ilgili elde edeceğimiz bilgiler ile yeni bir boyut katma gayreti içerisine gireceğiz. Şehir büyürken toplumda toplu ulaşım kültürü yaygınlaşıyor' şeklinde konuştu. Dr. Baraçlı, Büyükşehir'in raylı sistem yatırımları ile entegrasyon sağlayarak toplu ulaşımı farklı bir noktaya taşıdığını da vurguladı.

'KOCAELİ'YE ÖNEM VERİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı Dairesi Başkanı Kerim Cicioğlu, 'İlk kez bir belediyenin düzenlediği böyle bir toplantıya katılıyorum' diyerek Kocaeli'ye verdikleri önemi vurguladı. Cicioğlu'nun konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim mevcut durum analizine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Pamukkale Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Salihoğlu ise böyle bir çalıştayda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ULAŞIM ALTYAPISI İÇİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Toplu Taşıma Araçları ve Minibüsler, Servis Taşımacılığı ile Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılığı başlıkları altında üç ayrı masada bir araya geldi. Her masa, mevcut yönetmeliklerin güncellenmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve tüm paydaşların katılımıyla yeni bir mevzuat çerçevesi oluşturulması konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay çıktıları kapsamında mevzuat düzenlemeleri ile Kocaeli'nin ulaşım altyapısının teknolojik gelişmelere entegre, sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.