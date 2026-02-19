Batman'da Sason Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe merkezinde yeni bir pazar alanı oluşturdu. Merkez Aile Hekimliği ile Merkez Mezarlık arasında kurulacak pazar, vatandaşlara güvenli ve düzenli alışveriş imkânı sunacak.

BATMAN (İGFA) - Sason Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe merkezinde 'Sason Halk Pazarı' uygulamasını başlattı. Merkez Aile Hekimliği ile Merkez Mezarlık arasında oluşturulan cadde, yöresel ürünlerin ve pazarcı esnafının yer alacağı bir alışveriş alanı olarak hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, pazarın hem esnafı desteklemek hem de vatandaşların alışverişini daha düzenli ve güvenli koşullarda gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla planlandığını belirtti. İlçe genelinde seyyar satışın yasak olduğu hatırlatılarak, belirlenen alan dışında satış yapılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Denetimlerin zabıta ekiplerince titizlikle sürdürüleceği aktarıldı.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, 'Ramazan ayının manevi atmosferine yakışır şekilde hemşehrilerimizin huzurlu, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için bu kararı aldık. Esnafımızı destekleyen, vatandaşımızı koruyan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi. Yetkililer, uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ve tüm vatandaşların bu yeni pazardan faydalanabileceğini duyurdu.