Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye Meclis Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların Balıkesir'e dair isteklerini soran Akın, kendisinden talep edilen her konuyu tek tek not alarak takibi bizzat kendisinin yapacağının sözünü verdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Kadriye Kemal Gürel İlkokulu'nun 2. sınıf öğrencilerini Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı.

Akın, kendisini ziyaret eden öğrencilerle Meclis Salonu'nda bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Akın, çocuklara Balıkesir'in ve ülkenin geleceğini onların şekillendireceğini söyledi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; 'Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. Atatürk TBMM'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan'ı sizlere armağan etti, çünkü Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve bugün misafir olduğunuz gibi meclislerimizi sizlere emanet etmek istedi. Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Sizler bugün okul sıralarında oturuyorsunuz, yarın Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Meclisi gibi yerlerde oturarak ülkemizi yönetecek ve temsil edeceksiniz.' dedi.