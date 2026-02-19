Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka ilçesinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl önemli çalışmaların hayata geçirildiği ilçede, bu yıl da toplam 260 milyon TL bedelli 6 projenin yapımı devam ediyor.

TRABZON (İGFA) -Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) şehrin dört bir yanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle yaz aylarında içme suyu anlamında sorunların yaşandığı Maçka ilçesinde altyapı hamlesi başlatan TİSKİ ekipleri, 2025 yılında ilçeye rekor düzeyde yatırım yaptı.

PERSONEL ELİYLE REKOR İMALAT

TİSKİ Maçka İlçe Şefliği'ne bağlı ekipler eliyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl ilçede 33 bin 340 metre içme suyu hattı ve 2 bin 449 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Ayrıca yıl boyunca 25 içme suyu deposunda temizlik çalışması yapılarak su kalitesinin korunması ve vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırılması sağlandı.

6 ÖNEMLİ PROJE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Maçka'da güncel bedelleri 260 milyon TL'yi aşan 4 adet içme suyu ve 2 adet kanalizasyon projesi de yapım aşamasında bulunuyor. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırılarak Maçka'nın 67 mahallesinde yaşayan yaklaşık 25 bin kişiye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile sağlam altyapı temin edilmiş olacak.

BAŞKAN GENÇ: 'SONA GELİYORUZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Hızarlı, Gayretli, Durali ve Kaynarca mahallelerinde 6 bin 797 metre, Çatak'ta 13 bin 850 metre, Atasu'da 8 bin 922 metre, Çeşmeler'de 5 bin 900 metre, Esiroğlu-Bahçecik-Armağan ve Günay hattında 5 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışmalarımızda sona doğru geliyoruz. Örnekalan mahallemizde de içme suyu şebeke yenileme ihalemizi yaptık' dedi.

ATIKSU ARITMA TESİSİ YOLDA

Maçka'nın ihtiyaçlarını tek tek gidereceklerini belirten Başkan Genç şöyle devam etti: 'Sadece içme suyu değil kanalizasyon anlamında da projelerimiz devam ediyor. 100 milyonu aşan bedeliyle Maçka Atıksu Şebeke ve Kollektör Hattı inşaatımız devam ediyor. Öte yandan atıksu arıtma tesisimizin de proje ihalesi gerçekleştirildi. Maçka'mıza hayırlı uğurlu olsun.'