Giresun'un merkez en yakın ilçesi Keşap Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Başkan Adayı Mehmet Emür ev ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Emür, seçim çalışmaları kapsamında Ortaokul Mahallesinde ev ziyaretleri yaptı.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını ev ziyaretleri ile devam eden Başkan Emür gittiği her yerde yoğun sevgi seli ile karşılanıyor.

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Güler yüzleri ve muhabbetleriyle bizleri karşılayan, destek ve dualarını eksik etmeyen kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederim. Her vatandaşımıza aynı yakınlıkta, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlikte belediyecilik anlayışımız sürecek. Sandıkları hemşehrilerimizin desteği ile 31 Mart'ta patlatacağız. "dedi.