Suriye ve Ortadoğu'dan göçmenlerin geçiş yolu olan Türkiye, Avrupa Birliği'nin kapıları kapaması ile Türkiye'de kaldı. Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmenleri Avrupa Birliği ülkelerine geçişlerine müsade etmemesi durumunda bir destek veriyor.

Gözmenlerin Türkiye'de para karşılığında tutulması anlaşmasına AKP'li Metin Külünk'ten büyük bir tepki geldi. Son dönemde AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olarak da gündeme gelen eski vekil Metin Külünk göçmenlere karşı iktidara eleştirerek sert tepki gösterdi. Sosyal medyada fikirlerini yayınlayan Metin Külünk AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi ve göçmenlerin evlerine gönderilmesi çağrısında bulundu. Külünk'ün çıkışına göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Zafer Partisi'nden ise "tebrik" geldi.

İktidarın çeşitli fonlar karşılığında Avrupa Birliği ile yaptığı ve göçmen politikasının temelini oluşturan 'Geri Kabul Anlaşması', yürürlüğe girişinin 8. yılında AKP içinde de tepki görmeye başladı.

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk, anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Külünk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

Düzensiz göçler bize bir silah olarak dönmek üzere.

Dikkat etmek zorundayız.

Osmanlı İmparatorluğunun tasfiye edilme sürecinde etnisitenin ve ırkçılık hareketlerinin önemli bir payı vardır. Etnik milliyetçi ama uluslararası ilişkilerde Londra’ya bağlı yapı ve aktörler bugünkü Ortadoğu haritasının çiziminde başrol oyuncusu olmuşlardı. Enerji kaynakları küçük bir grubun eline geçmiş, halklar yoksullaştırılmış ve devletlerde sadece halkları kontrol etmek için bir araca dönüştürülmüştü.

✅Türkiye Cumhuriyeti Devletinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise vatandaşlık kavramı üzerinden bu topraklardaki herkesi eşitlemiş ve millet-devlet odaklı olarak kalkınma projelerine öncülük etmişti.

Peki, Türkiye’nin dışındaki Osmanlı’dan kopan coğrafyada ne oldu?

➡️Cevap basit. Irak’a bakın, Suriye’ye bakın, Suudi Arabistan’a bakın, Körfeze bakın, Ürdün’e bakın Libya’ya bakın, Mısır’a bakın: Geri kalmışlığı içselleştirmiş, bilimsel aklı tüketmiş ve fırsatçılığı da kazanç gören harici ve selefi bir akıl.

Sonuç: İngiliz ve Amerikan hattının elinde oyuncak olmuş trilyonlarca dolar petrol geliri.

Amerikan ve İngiliz bankalarında devletleri yönetenlerin küresel finans elitleri ile girdikleri kirli ortaklıklar.

Halklar sefil, egemenler zengin, küresel güçler memnun.

Bölgede oyunu bozan ve batılı egemenleri rahatsız eden tek ülke Türkiye Cumhuriyetidir.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti İmam-ı Azam Ebu Hanife çizgisinde ve de Semarkant/Buhara hattındaki itikadi anlayış, yani Maturidi çizgisi ile Ortadoğu’dan ayrılmış ve Hanif Türk Ekolü ile yoluna devam etmiştir.

Unutulmasın! 1915’te Çanakkale’de direnmesek ve 1917’de Bolşevik devrimi olmasa idi Anadolu’yu bize mezar etmişlerdi.

Şimdi de hedefleri aynı ve bunu ANADOLU’muzu düzensiz göçler ile zayıflatmak, Ortadoğululaştırmak, sosyal dokumuzu bozmak ve haritadan silmek istiyorlar.

➡️Küresel elitler, İngiliz ve Amerika’da vücut bulmuş akıllarıyla Anadolu topraklarını ve kültürünü harici bir İslam anlayışına teslim ederek bizim Hanif Türk Ekolünü tasfiye etmek istiyorlar.

Ardından da sosyolojik olarak toplumun demografik yapısını bozarak bu topraklardaki Milat’tan önceye dayanan varlığımızı tüketerek arkasından da Almanya’yı tasfiye etmenin yolunu açmak istiyorlar.

Almanya’nın bunu ne kadar anlayıp anlamadığı başka bir tartışma konusudur.

Ancak bizi ilgilendiren tarafı çok net ve hızlı bir şekilde harici ve vehhabi akla dur demektir.

🇹🇷O halde biz, Arap kardeşlerimizin her birinin kendi ülkelerinde özgürce devletlerinin çatısı altında yaşamasından ve birlikte güçlü olmalarından büyük onur duyuyoruz.