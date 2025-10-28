Zeytinburnu'nda bu yıl 16'ncısı düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda Keşanlı sporcu Alper Elmas, 10 km yarışında 38 dakika 30 saniyelik derecesiyle 40-44 yaş kategorisinde ikinci olarak büyük başarı elde etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, 26 Ekim 2025 tarihinde 2000 kayıtlı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startını verdiği yarışta, Keşan'dan katılan atletler de ter döktü.

Alper Elmas, 40-44 yaş kategorisinde 2'nci olarak Keşan'ı gururlandırdı.

Keşan Akçeşmeli sporcu Alper Elmas, 10 kilometrelik parkuru 38 dakika 30 saniyede tamamlayarak 40-44 yaş kategorisinde ikinci oldu. Elmas, elde ettiği bu dereceyle hem kendi başarısını taçlandırdı hem de Keşan'ı gururlandırdı.

'KOŞAN KEŞAN' EKİBİNDEN ANLAMLI KATILIM

Yarışta Alper Elmas'ın da aralarında bulunduğu Koşan Keşan ekibi, Cumhuriyet'in 102. yılına özel koşuda Edirne'yi başarıyla temsil etti. Ekip üyeleri, sporda dayanışma ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak için farklı illerdeki koşulara katılmayı sürdürüyor.

Keşanlı sporcunun başarısı ilçede büyük takdir toplarken, Koşan Keşan ekibine katılacakları yeni yarışlarda başarı dilekleri iletildi.