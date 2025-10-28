Bursa Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla buluşturdu. Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İller Arası Serbest Stil U-10 ve U-12 Yaş Cumhuriyet Kupası'na ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde, düzenlenen turnuvaya 15 ilden 350 sporcu katıldı. Yıldırımlı güreşçiler çıktıkları müsabakalarda 12 madalya kazanırken, Yıldırım Belediyespor turnuvayı takım halinde şampiyon olarak tamamladı.

'BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gururla kutlarken, bu ruhu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk.

Yıldırım Belediyesi olarak, sporu sadece bir yarış değil; disiplin, ahlak ve kardeşlik bilinciyle yetişen genç nesillerin gelişim alanı olarak görüyoruz. Bu turnuvada emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum.

Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum' ifadelerini kullandı.