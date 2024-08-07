Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz günlerde Meclis Üyeleri Göksel Aktaş ve Atakan Tokmak ile birlikte Keşan’da İkinci El Motorlu Taşıt alım-satım işiyle uğraşan üyelerini ve yerel İşletmelerini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Son dönemlerde Ulusal basında da sıkça yer alan araç satışlarının durma noktasına gelmesi sebebiyle Üyelerin ve Yerel İşletmelerin yaşamış oldukları sorunları dinleyerek, Meclis Üyeleri Göksel Aktaş ve Atakan Tokmak bazı çözüm önerilerinde bulundu.

MECLİS ÜYESİ TOKMAK “ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 70 DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU”

Üye ve Yerel İşletmelerinin ziyareti sonrasında düşüncelerini dile getiren Keşan TSO Meclis Üyesi Atakan Tokmak şunları söyledi : “Sıfır araç fiyatlarında bayilerin yapmış olduğu indirimler neticesinde ve mevduat faizlerinin yüksek olması sebebiyle geçtiğimiz yıla oranla bölgemizde araç satışlarında yüzde 70 oranda bir düşüş söz konusu, bu durum böyle giderse birçok meslektaşımın ticari anlamda daralmalar ve zorluklar yaşayacaktır, şu anda da yaşıyorlar zaten. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde de görmüş olduk ki, fiziki olarak fiyat sormaya bile giren müşteri neredeyse yok denecek kadar az. Hal böyle olunca Üyelerimiz ve Yerel İşletmelerimiz ticaret yapmakta zorluklar yaşıyorlar. Mevduat Faizlerinin yüksek olması sebebiyle ikinci el araç almak isteyen vatandaşlarımız araç alma kararlarını erteliyorlar, faizler yüksek ve getirisi de ona oranla iyi olduğu için vatandaş araç almak yerine yatırımını farklı değerlendiriyor. Yetkilere galerici esnafı olarak çağrımız mevduat faizlerinin düşürülmesi, vatandaşın sıfır araç alımının yanında, ikinci el araç alımına da teşvik edilmesi için cazip teşvik paketlerinin hazırlanması hususunda desteklerini bekliyoruz.”

MECLİS ÜYESİ AKTAŞ: “İKİNCİ EL ARAÇLAR İÇİN UYGUN FİNANSMAN MUTLAKA SAĞLANMALI”

Aktaş’ta konuyla ilgili olarak “İkinci el araç satışlarındaki duraksama geçtiğimiz dönemlere nazaran bu yıl çok daha fazla ziyaretlerimizde de meslektaşlarımızdan almış olduğumuz geribildirimlere göre durumun tüm işletmelerde aynı olduğunu açık bir şekilde gördük. Buradan karar mercilerine sesleniyoruz, içinde bulunduğumuz durum sadece galericiler içinde geçerli değil bu arada gayrimenkul sektöründe de bu etkileri görüyoruz. Atakan arkadaşımın da dediği gibi mevduat faizlerinin mutlaka düşürülmesi kanaatindeyiz, aynı zamanda ikinci el araçlar için sıfır araçlarda olduğu gibi uygun finansman koşulları mutlaka sağlanmalı. Uzun vade uygun faizli kredi paketlerinin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor, piyasalarda hali hazırda zaten finansmanda daralmalar mevcut, bu daralmaların üzerine sıfır araç bayilerinin yapmış olduğu indirimler ve uygun finansman koşulları da eklenince biz ikinci el araç alım-satım işiyle uğraşan işletmelerin ticaretleri ve sürdürebilirlikleri daha da zora giriyor. Biz ve bizim gibi işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için karar mercilerinden gerekli adımları atmalarını bekliyoruz.” dedi.