Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde çiftçilerine desteklerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda sözleşmeli pancar üreticilerine yönelik 4. Söküm Avansı ödemeleri gerçekleştirildi. Üreticilerin hesaplarına toplam 200 milyon 727 bin TL tutarında ödeme aktarıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Hasat döneminde yapılan bu ödeme, üretim sürecinde ortaya çıkan maliyetlerin karşılanmasına katkı sağlarken, sahadaki çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürülmesini destekliyor.

Söküm avansı ödemesiyle birlikte 2025 üretim yılında; bugüne kadar çiftçilere yapılan toplam söküm avansı ödemesi 672 milyon 518 bin TL'ye ulaştı. Pancar ekiminin başlangıcından bu yana sağlanan tohum, gübre, ilaç ve motorin gibi ayni desteklerin yanı sıra; ekim, çapa, sulama ve söküm dönemlerinde verilen nakdi avanslar, üreticinin sahadaki mücadelesine güç katmaya devam ediyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, hasat sürecindeki üretim performansına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: 'Söküm avanslarıyla birlikte 2025 üretim yılında çiftçilerimize sağlanan toplam destek tutarı 672 milyon TL'yi aşmıştır. Bu tablo, Kayseri Şeker'in destek yaklaşımının yalnızca finansal değil, üretim organizasyonunu güçlendiren bir unsur olduğunu göstermektedir. Hasat döneminde önemli olan, üretimin aksamadan ve planlı şekilde ilerlemesidir. Fabrikalarımıza ulaşan pancar miktarındaki artış, üreticimizin sahadaki kararlılığının somut bir göstergesidir. Söküm avansları da bu üretim temposunun korunmasına katkı sağlamaktadır' dedi.