Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve takip edilen alanlardan bir tanesi olan altın piyasası bu hafta yükselişini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Altın piyasasındaki artışı ve genel durumu hakkında kuyumcu işletmecisi Enes Tüfekçi, konuyla alakalı şu ifadelere yer verdi.

“Altın bu haftaya yükselişle başladı ve yükselişle devam ediyor. Hatta devamlı müşterilerimiz bu artışa şaşırdılar.

Şu an gram altının satışı 2650, satışı ise 2558 TL. Bu artışın sebebi, kuyumcular çarşısında Hamas Lideri İsmail Haniye’nin ölümüyle ilişkilendiriliyor.

Bunun yanı sıra paramızın her geçen gün değer kaybetmesi de var.

Altın hala en çok kullanılan yatırım aracı olduğundan dolayı böyle yükselişler bizde çok görülmüyor. Fakat bu hafta dediğim gibi bir yükseliş söz konusu.”