Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Etüd Proje Müdürümüz Mehmet Zenci, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Sorumlusu Taylan Uygun, KOSGEB Uzmanı Mustafa Balçın ve personeln katılımıyla gerçekleşen toplantı kapsamında, girişimcilik ekosisteminin nitelikli şekilde büyümesine katkı sağlayacak adımlar üzerinde duruldu.

KÜTAHYA (İGFA) - Toplantıda, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren mevcut girişimcilerin performansları ele alınırken, yeni girişimci başvuruları da kurul üyeleri tarafından değerlendirildi. İcra Kurulu, girişimcilerin üretim, faaliyet sürekliliği ve gelişim potansiyelleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunarak, İŞGEM'in sürdürülebilir yapısını güçlendirmeye yönelik kararlar aldı.

Şehre istihdam katkısı sunan Kütahya İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İcra Kurulu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmeleri yapmak üzere Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında toplandı.

