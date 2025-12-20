Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, vadesine en fazla 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75 olarak belirlendi.

Aynı kararla, Merkez Bankası'nın avans işlemlerinde uygulayacağı faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.