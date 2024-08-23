Edirne'de Keşan- Enez yolunun 11 kilometrelik yol çalışması başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çalışmalar kapsamında yol yapımı esnasında Keşan- Kılıçköy güzergahı kapanacağından Enez’e gidecek olan vatandaşların Keşan’dan Büyükdoğanca Köyüne, oradan da Kılıçköy yoluna bağlanarak Enez’e gitmeleri istendi.

Başlamış olan yol çalışması ve Büyükdoğanca köy içi yollarımızda tamamlanan asfalt çalışmasını yerinde inceleyen AK Parti Keşanİlçe Bakanı Savaş Pekdemir, İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural ve il genel meclis üyesi Taner Altın ile yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. “Yol çalışmamız Keşan’ımıza ve köylerimize hayırlı olsun. Bundan sonrada ivedilikle diğer köylerimizinde yapılması gereken işleri yerinde tespit edip eksiklerini tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. hizmet odaklı olmaya özen göstereceğiz. Yolumuzun yapımında gayret ve emekleri olan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na Edirne Milletvekilimiz Sayın Dr Fatma Aksal’a İl başkanımız Sayın Belgin İba’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.