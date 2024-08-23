Karabağlar Belediyesi, çalışan personeline destek amaçlı “Oyun Durağı” isimli yaz projesini hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - Sosyal Belediyecilik faaliyetlerine önem veren Karabağlar Belediyesi, yaz döneminde personelini de unutmadı.

Belediye ana hizmet binası içerisinde bulunan “Oyun Durağı” hizmetinden şimdiye kadar 4-6 yaş 27 çocuk, 7-14 yaş arası ise 36 çocuk olmak üzere 63 çocuk faydalandı. Küçük çocuklar için görsel sanat, hikaye saati, müzik, modern dans, zumba, sinema, akıl ve zeka oyunları, yetişkinler için ise sudoku – origami, akıl, zeka oyunları, sinema ve kitap okuma saati gibi renkli etkinlikler düzenlenirken, çocuklar da bu durağı çok sevdi.

Başkan Kınay çocukları yalnız bırakmadı

Göreve geldiği kısa sürede insanlara dokunan önemli hizmetler gerçekleştiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Oyun Durağı”nı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Tüm çocuklarla tanışan onların oyunlarını yakından izleyen Kınay, bu tür alanları büyüterek Karabağlar’ın geneline yayma hedefleri olduğunu sözlerine ekledi. Çalışan anne ve babalar için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kınay, ailelerin çalışırken çocuklarının güvenle oyunlar oynadığı ve eğlendiği yerlerin önemine dikkat çekerek, çalışan anne babalar için iş yerlerinde çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanların oluşturulması konusuna dikkat çekti.