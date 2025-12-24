Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarının ardından gerçekleştirdiği titiz temizlik çalışmalarıyla takdir topluyor. Vatandaşların sağlığını önceleyen ekipler, düzenli olarak yürüttükleri temizlik uygulamalarıyla sokak pazarlarında hijyen standartlarını en üst seviyeye taşıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazarın sona ermesiyle birlikte sahaya inen ekipler, önce pazaryerinde biriken katı atıkları topluyor, ardından köpüklü suyla fırçalayarak zemini dezenfekte ediyor.

Son aşamada ise sokak, tankerlerdeki tazyikli suyla yıkanarak hem kötü kokuların hem de olası sağlık risklerinin önüne geçiliyor. Yapılan bu çalışmalarla yalnızca çevresel temizlik değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve halk sağlığı da güvence altına alınıyor.

Temizlik çalışmalarının aksamadan devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Temiz sokaklar ve mutlu Keçiören için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürmesi için çalışmalarımızı büyük bir özenle yürütüyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak pazar yerlerimizin temizliğini yapıyor. Bu çalışmalarımız ilçemizdeki bütün semt pazarlarımızda aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hep birlikte Keçiören'imizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz.'