Kütahya Belediyesi, ilaçlama hizmetlerinin daha etkin, çevreci ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosuna 3 adet çift kabin kamyonet ile 2 adet elektrikli ilaçlama makinesi kazandırdı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, çevre ve halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışı doğrultusunda ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere araç ve ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla belediyeye kazandırılan 3 adet çift kabin kamyonet ve 2 adet elektrikli ilaçlama makinesi (ULV cihazı) için belediye hizmet binası önünde tanıtım programı düzenlendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan yeni araç ve ekipmanların tanıtım programına, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeni ekipmanların çevreci teknolojilere sahip olduğuna dikkat çekerek, 'Bu makinelerimiz sayesinde ekosisteme en az zarar verecek, biyolojik, sürdürülebilir, ekonomik ve ekolojik uygulamaları hayata geçireceğiz. Mücavir alanlarımızda yaşayan vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz' dedi. İlaçlama faaliyetlerinde bahar başlangıcı ve kış döneminin önemine de değinen Kahveci, belediyenin iştiraki Simpaş A.Ş. bünyesine daha önce bir su traktörü kazandırıldığını belirterek, 'Yakın zamanda onu da kamuoyuna tanıtacağız. 2026 yılında Kütahya Belediyesi olarak çevreye ve insana daha duyarlı hizmetler sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Dualarla hizmete alınan yeni araç ve makinelerin, kent genelinde yürütülen ilaçlama çalışmalarında aktif olarak kullanılacağı ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.