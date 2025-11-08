Kayseri Şeker, Bünyan'a Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımlarından birini kazandırıyor. Yatırım bedeli 111 milyon TL'yi aşan big-bag çuval, balya streç ve malç, polietilen iç torba ve iş elbisesi üretim tesisi olmak üzere dört ayrı üretim tesisinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Yatırımlarıyla Orta Anadolu'nun dört bir yanını adeta ihya ve imar eden Kayseri Şeker, Kayseri'nin Bünyan İlçesi'ne de, Bünyan tarihinin en büyük sanayi tesisini kazandıracak.

Kayseri Şeker'in iştirak kuruluşu Pankent A.Ş tarafından 111 milyon liralık yatırım bedeliyle, 4 bin 736 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek sanayi tesislerinin temeli törenle atıldı. Törene Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İŞ-KUR İl Müdürü Ayşe Ak, Bünyan İlçe protokolü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile çiftçiler ve Bünyanlı vatandaşlar katıldı.

Büyük sevinç ve heyecana sahne olan törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; baba ocağı memleketime Kayseri Şeker olarak yüzyılın yatırımını kazandıracak olmanın sevinci, mutluluğu ve gururunu yaşıyorum' dedi.

'Dün yani 6 Kasım, benim doğum günümdü. Sümerbank Fabrikası'nın kurulduğu Bünyan'da, bugün yeni bir fabrikanın temeline imza atmak benim için en güzel doğum günü hediyesi oldu,' diyen Akay, yatırımın tarihi bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Akay, yaklaşık 100 kişilik istihdam oluşturacak ve 111 milyon TL'yi aşan yatırımın dört ayrı üretim tesisinden oluştuğunu belirtti. big-bag Üretim Tesisi yıllık 450 bin adet kapasite, Balya streç ve malç üretim tesisi yıllık 2 bin 400 ton kapasite, Polietilen iç torba üretim tesisi yıllık 2bin 550 ton kapasite, İş elbisesi üretim tesisi yıllık 450 bin parça kapasite ile üretim yapacağını kaydetti.

Kayseri Şeker'in yatırımda hız kesmediğine vurgu yapan ve Bünyan'da temeli atılan tesislerin Eylül 2026'da tamamlanacağını ifade eden Başkan Akay konuşmasında şu görüşlere yer verdi: 'Sadece son bir buçuk yılda, bugünkü yatırım hariç, 1 milyar 28 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Kayseri Şeker, tüm ekonomik zorluklara rağmen yatırım yapmaya devam ediyor. Tesislerin Bünyan ve bölge ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyor, yatırım sürecimize katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Selahattin Metin'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu tesislerimiz Bünyan'ımıza hayırlı uğurlu olsun'

Törende konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de, Bünyan'da yüzyılın yatırımlarından birinin temelinin atıldığına dikkati çekerek şu görüşlere yer verdi: 'Başkanımız, bu toprakların evladı, Hüseyin Akay liderliğinde Kayseri Şeker tarafından İlçemize kazandırılacak tesisler cumhuriyet tarihinden bu yana Bünyan'a yapılan en büyük yatırım. Sümerbank'tan sonra ilçemize kazandırılan en büyük tesis olma özelliğini taşıyor. Bünyan İlçemizde başlattığımız yüzyılın hizmet ve yatırım seferberliğine verdiği katkı ve destekten dolayı Başkanımız Hüseyin Akay nezdinde tüm Kayseri Şeker ailesine teşekkür ediyorum'

Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem ise törende yaptığı konuşmasında; , 'Bugün Bünyan'da cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımının temelini atıyoruz. Bu gurur hepimizin. Bu tesislerde çalışacak hanımefendilerin emeğiyle evlerine ekmek gidecek. Bu yatırım sadece sanayi değil, aile ekonomisine dokunan bir umut kapısıdır,' diye konuştu.

Daha sonra dua ve kurban kesimini müteakip, tesislerin temeli hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle atıldı.