Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu-Ortaokulu ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada, “Yapılan bu güzel çalışma ve yapılan bu güzel okul, şehrimize hayırlı uğurlu olsun, inşallah daha nice okullara diyorum” diye konuştu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılışı yapılan ve hayırsever Altun ailesi tarafından yaptırılan Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu-Ortaokulu’nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Hayırsever Avukat Mehmet Altun, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden okul ve eğitim-öğretim yılı açılış törenindeki konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İzmir’de yaşanan menfur saldırıda şehit olan polis memurlarına rahmet diledi. Eğitimi olmazsa olmaz şeklinde niteleyen Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırsever bir şehir olduğuna vurgu yaparak, Avukat Mehmet Altun ile diğer hayırseverlere teşekkür etti. Büyükkılıç, “Yapılan bu güzel çalışma ve yapılan bu güzel okul, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyor, inşallah daha nice okullara diyorum” ifadelerini kullandı ve öğrenci ile öğretmenlere başarılar diledi.

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri’nin tarihten bugüne süregelen hayırseverlik yönüne dikkat çekerek, hayırseverleri bal arısına benzetti ve hayırseverlere teşekkür etti. Özhaseki, belediye-hayırsever iş birliğinde yapılan okulların yapılış sürecindeki katkı ve emeklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına da teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocasinan, Melikgazi, Talas biz yaparız dediler ve bu okulları yapıp bölgelerine kazandırdılar. Allah belediye başkanlarımızdan da razı olsun” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da hayırseverlere teşekkür ederek, tüm eğitim camiasının, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nı tebrik etti. Cıngı, huzur ve mutlulukla iyi bir eğitim öğretim yılı geçmesi yönündeki temennilerini dile getirdi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise yeni bir eğitim öğretim yılına daha umutla, heyecanla ve büyük hedeflerle başlamanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, “2025-2026 eğitim öğretim yılının Kayseri’mize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Hayırsever Mehmet Altun’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da acil okul ihtiyacı olan bir semtin ihtiyacının giderildiğini ifade ederek okulun yapımında imar plan çalışmaları konusundaki desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a ve yine desteklerinden dolayı Vali Çiçek’e teşekkür etti. Çolakbayrakdar, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hayırsever Avukat Mehmet Altun ise imkânsızlıklar içerisinde geçen eğitim öğrenim hayatından hatıralar anlatarak, meslek hayatına atıldıktan sonra kazancını hayır işlerine adadığını ve Türkiye genelinde gelecek nesillerin eğitimine adanmış okullar yaptırdığını söyledi.

İlk ders zilinin çaldığı yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, okul açılışı ve eğitim-öğretim yılı coşkusunu öğrencilerle yaşadı.