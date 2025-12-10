Kayseri Talas Belediyesi, kalite yönetimi anlayışını güçlendiren önemli bir adımı daha atarak Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi (KYS) İç Tetkik Toplantısını gerçekleştirdi. Bu yıl 20. yaşını dolduran kalite belgesinin kuruma kazandırdığı disiplin ve standartlar, düzenlenen toplantıyla bir kez daha hatırlatıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Toplantının açılışında konuşan Kayseri Talas Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, kalite yönetimi kültürünün belediyenin tüm birimlerinde olgunlaştığını belirterek, 'Her geçen yıl daha da gelişen hizmet çeşitliliğimizin sürdürülebilir olması için kalite süreçlerimizi sürekli yeniliyor, güncelliyor ve güçlendiriyoruz.' dedi.

'BU SÜREÇ, HİZMETLERİMİZİN ŞEFFAFLIĞINI ARTIRIYOR'

Toplantıda kürsüye gelen KYS'den sorumlu Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ise iç tetkik çalışmalarının belediyenin kurumsal yapısına sağladığı katkılara dikkat çekti. Çetinkaya, 'İç tetkik, sadece bir kontrol mekanizması değil hizmetlerimizin şeffaf, izlenebilir ve ölçülebilir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli bir süreçtir. 20 yıldır sürdürdüğümüz kalite anlayışının her yıl daha da güçlenmesi bizler için gurur verici.' ifadelerini kullandı.

KURUMSAL GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Toplantıda, KYS uygulamalarının çalışanlar tarafından benimsenmesinin kurumsal verimliliği artırdığına dikkat çekildi. İç tetkiklerin, hizmetlerin daha planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağladığı ifade edildi.

BU HAFTA YILIN İKİNCİ İÇ TETKİKİ YAPILACAK

Bu yılın ikinci iç tetkik sürecinin 8-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Süreç boyunca belediyenin tüm birimlerinde işleyiş, hizmet standardı, doküman yönetimi ve kalite politikalarına uyum detaylı şekilde değerlendirilecek.

Talas Belediyesi, 20 yıllık kalite belgesi deneyimiyle kurumsal hizmet anlayışını her geçen yıl daha da güçlendirmeyi hedefliyor.