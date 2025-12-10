Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Büyükkılıç, 'Tarihe sahip çıkıyor, tarihin zenginliğini geleceğe taşımaya özen gösteriyoruz. Biz güçlü bir adayız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaymakamlar, il müdürleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, STK temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'turizm sevdalısı, Kayseri sevdalısı dostlarımız' şeklinde konuklarına seslenerek, Vali Gökmen Çiçek'in de gayretleri ile Kayseri'yi hak ettiği şekilde tanıtmayı amaçladıklarına işaret etti. 6 bin yıllık bir tarihi olan, yazının Anadolu'da ilk buluştuğu bir şehir olan Kayseri'nin 7,7 milyon yıllık fosilleri ile geçmişteki jeomorfolojik dokusunu da ortaya koyduğuna işaret eden Büyükkılıç, Kayseri'nin kadim medeniyetler şehri ve geçmişte Kapadokya Krallığı'nın başkentliğini yapmış bir şehir olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Türk Cumhuriyetlerinin, TÜRKSOY'un yaptığı kültürel çalışmalarda Kayseri'nin bir başkent olarak kendisinden en çok söz ettirecek bir şehir olduğunu, bunun da 2027'de ilgili devletlerin kurum ve kuruluşlarının sahip çıkmasıyla kanıtlanacağını ifade etmek adına hep beraber gayret etmek gerektiğine değindi.

Büyükkılıç, 'İşte bu anlayış içerisinde Türk kültürünün zenginliğini Kayseri'de yaşarken, bunu elbette ki her yerin tanıması, bilmesi kadar doğal bir zenginlik de olmasa gerektir' diyerek süreç hakkında bilgiler verip, düşüncelerini de paylaştı.

Büyükkılıç, 'Gerek Kayseri'de yaşayan, gerek ülkemizde yaşayan, gerekse yurt dışında yaşayan Kayserili hemşehrilerimizin de bu alanda sahip çıkacağını hatırlatmak istiyorum. Elbette temsilen valiliğimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bu alanda çalışma yapıyor ama bu konuyu sahiplenmek hepimiz için bir görev. Kayseri adeta Anadolu'nun önsözü' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yaptıkları müzeleştirme çalışmalarından söz ederek, Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde yaptıkları çalışmalarla tarihe imza attıklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi, kentin turizm geleceğine yön verecek Turizm Master Planı, restorasyon ve müzecilik çalışmaları, gastronomi alanındaki etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adayı olduğunu da hatırlatan Büyükkılıç, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin de büyük bir coşkuyla düzenlendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kentin Selçuklu ile Osmanlı mirası, Cumhuriyet dönemi ve diğer dönemlere ait eserleri ile kendisinden söz ettiren bir şehir olduğuna işaret ederek, 'Tarihe sahip çıkıyor, tarihin zenginliğini geleceğe taşımaya özen gösteriyoruz' dedi. Kayseri'nin doğal güzelliklerine de ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi, Koramaz Vadisi, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti gibi turizmin gözde merkezlerinin yanında şehrin modern ulaşım sistemi, havalimanı, otelleri, kongre merkezleri, müze ve kültür yapısıyla takdire şayan bir konuma geldiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinde farklı etkinlik ve çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, sanat sergileri, konserler düzenleyeceklerini sağlık, gastronomi, spor, yükseköğretim, ekonomi, basın ve sosyal bilimler alanlarında geniş katılımlı toplantılar yapacaklarını söyledi. Büyükkılıç, 'Kayseri 2027'ye hazır derken, bunu hak ettiği şekliyle kamuoyuyla paylaşacağız. Dostluk futbol turnuvaları, Erciyes kış spor şenlikleri, geleneksel spor festivalleri gibi çalışmalara imza atacağımızı hatırlatırken, TÜRKSOY ve Türk devletlerimizin değişik konferansları, mimari çalışmaları, Dede Korkut, Nasrettin Hoca panelleri, yazar okur buluşmalarıyla ortak çalışmalar sürdüreceğiz' dedi.

Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinde yapılacak her türlü çalışmayı da destekleyeceklerinin altını çizerek, 'Şehrimiz tanınmaya, tanıtılmaya, hak ettiği yere taşınmaya devam edecek' diye konuştu.

Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti için güçlü bir aday olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, 'Biz güçlü bir adayız. O açıdan bu yönde Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanına başvurumuzu tüm hazırlıklarımızla birlikte daimi konseyimizin takdirine arz ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız marifetiyle bu çalışmalarımızın takip edileceğini biliyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, adaylık sürecinde sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere hazırladıkları #2027kulturbaskentikayseri hashtagini de tanıttı. Başkan Büyükkılıç, herkesi başlık etiketini sahiplenmeye davet etti. Büyükkılıç, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de tam destek aldıklarını hatırlatarak, 'Şimdiden bunu başaracağımıza inanıyoruz. İyi ki varsınız' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, 'Büyükşehir Belediyemizin bu başvurusunun çok kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Büyükşehir'in çalışmaları ile spor şehri seçilen Kayseri, aynı zamanda Dünya Spor Başkenti için Büyükşehir öncülüğünde bir mücadele veriyor' dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti olma hedefinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, Kayseri'nin Anadolu'nun ortasında bir başarı hikâyesi yazan, Türk dünyası şehirlerine örnek olma potansiyeli olan bir şehir olduğunu kaydetti. Çiçek, Kayseri'nin kültürün yanı sıra sanayide, ticarette, eğitimde ve tarımda yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, 'Fedakârca bu konuyu gündeme getiren, çalışan, mücadele veren, başvuru yapan şehrin büyükşehir belediye başkanına teşekkür ediyor, alkışlıyorum. Bu şehrin valisi olarak hep beraber, büyükşehrimizin yanında olacağımızın, arkanızda duracağımızı ifade ediyorum' şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem de Kayseri'nin Türksoy Dünya Kültür Başkenti adaylık sürecine dair bir sunum yaptı. Senem, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin mirasını geleceğe taşıyan Kayseri'nin Türksoy Dünya Kültür Başkentliği için adaylık başvurusunu 22 Ekim 2025 tarihinde yaptıklarını söyledi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ise 2011 yılında başladıkları Erciyes Kayak Merkezi'ni bir destinasyon ve kış sporları merkezi haline getirdiklerini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç riyasetinde Türk devletleriyle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akşehirlioğlu, 21-24 Aralık tarihleri arasında Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, Erciyes Kayak Merkezi'nin de üyesi olduğu Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin ilk toplantısını Kayseri'de yapacaklarını söyledi. Akşehirlioğlu, Türkiye Atlı Sporlar Federasyonu Başkanlığı Kökbörü branşıyla birlikte bu kış Erciyes'te bir program düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sunumların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Adaylık Süreci Tanıtım Videosu gösterimi yapıldı.