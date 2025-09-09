Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Başiskele Kavşak Projesi kapsamında alınan trafik düzenlemeleri, kentteki yoğunluğu önemli ölçüde azalttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele Kavşağı’nda yürüttüğü proje kapsamında 1 Eylül’den itibaren ağır vasıtalara uyguladığı yasak ile trafik, en yoğun saatlerde rahat bir nefes aldı. Tır sürücülerinin de memnun kaldığı uygulama, trafiği önemli ölçüde rahatlattı. Yolun kenarına yapılan 20 dönümlük ücretsiz tır parkı, trafiğin aksamaması adına büyük çözüm olurken, kavşak projesi tamamlanana kadar denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

TIR SÜRÜCÜLERİ ÇOK MEMNUN

Yurt içi ve yurt dışına geçişlerde ilimizin geçiş güzergâhı olması sebebiyle D-130 Karayolunda yoğun trafiğe sebep olan tırlar, Başiskele Kavşak Projesi kapsamında kendileri için ayrılan ücretsiz otoparkta konaklıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için ayırdığı ücretsiz tır parkını bir haftadır sorunsuz şekilde kullanan tır sürücüleri, uygulamadan çok memnun. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin aksamaması adına uygulamaya konulan yasak, okulların açılmasıyla trafiğe adeta can suyu oldu.

1 HAFTADIR UYGULANIYOR

Proje kapsamında D-130 Karayolu’ndaki trafiği azaltmak ve vatandaşları toplu taşımaya yönlendirmek için önlemler alındı. Bu kapsamda D-130 Karayolu’na kamyon ve tır gibi ağır vasıtaların giriş yasağı, 1 Eylül Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmişti. Yeniköy-Yuvacık Kavşağı arasındaki bölümü kapsayan yasak, 07.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında uygulanıyor. Okulların da açılmasıyla trafiğin yoğunlaşmaması adına yerinde bir uygulama olan yasak, sürücüleri memnun bıraktı.

YASAĞA UYMAYANLAR OTOPARKA YÖNLERNDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu Eski Cezaevi mevkii, MOBESKO, Yalova Yolu Sanayi Batı Girişi, D-130 İhsaniye ve Ereğli mevkiindeki billboardlara uyarı afişleri asıldı. Nakliye kooperatifleriyle koordinasyon sağlayarak Video Mesaj Sistemi (VMS) ve SMS ile sürücüler bilgilendirildi. Yasak saatlerinde kural ihlali yapan araçlar, D-130’un iki tarafında bulunan polis ekipleri tarafından tespit edilip, Hayat Kimya Fabrikası’nın yanındaki 20 dönümlük özel park alanına yönlendiriliyor.

TIR ŞOFÖRLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ücretsiz otoparkı kullanan tır sürücülerinden Bayram Topçul, Mehmet Aydoğan ve Celal Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kendileri için ayrılan alandan memnun olduklarını ifade eden şoförler, “Ücretsiz otopark çok güzel olmuş. Günlerdir buradan ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyoruz. Ayrıca burası sürekli park alanı olarak kalırsa çok memnun oluruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dediler.