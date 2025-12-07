Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte görev yapan kadın muhtarları Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünde bir araya getirdi. Programda, Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümü halk ozanlarının sazlı sözlü müzik ziyafeti ile kutlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde görev yapan toplam 33 kadın muhtarı bir araya getiren program Mimar Sinan Parkı içinde yer alan Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde gerçekleşti.

Programda muhtarlara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy, 'Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 91'inci yıl dönümü. Ne kadar güzel bir gün. Kayseri'de tam 33 kadın muhtarımız var. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler güne mahallenin problemleriyle başlıyorsunuz, ardından şükürle işinizi bitiriyorsunuz. İyi ki varsınız. Güzel işlere imza atacağız' diye konuştu.

Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Asaf Yüksel de kadın muhtarları tebrik ederek, '5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkı verilen siz bayan arkadaşlarımızın aslında tarihi çok eski. Bu Cumhuriyet tarihinin bir seçme, seçilme hakkı. Dünya tarihinde, özellikle Türk tarihinde bizim asenalarımız çok' ifadelerini kullandı.

Programda halk ozanlarının sazlı sözlü müzik ziyafeti ile unutulmaz bir gün yaşayan muhtarlar, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini dile getirerek programdan dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.